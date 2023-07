Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu schwerem Verkehrsunfall am 23.07.23 auf der B 32 bei Grünkraut/Lkrs. Ravensburg.

Grünkraut (ots)

Unimog gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit Mercedes

Zwei Schwerverletze und zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 14.20 Uhr bei Grünkraut auf der B 32, Höhe Rößlerhalde, ereignete. Ein Unimog, der von einem 64jährigen gelenkt wurde, befuhr die B 32 in Richtung Ravensburg. In Höhe der Rößlerhalde geriet der Unimog laut Zeugenaussagen ruckartig auf die Gegenfahrspur und fuhr auf den linken Gehweg. Von dort wurde er wieder nach rechts gelenkt und prallte wuchtig in die rechte Seite eines entgegenkommenden Mercedes. Die 55jährige Mercedesfahrerin und ihr 62jähriger Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Grünkraut, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Beifahrer im Mercedes und der Fahrer des Unimog wurden schwer verletzt; ein im Unimog mitfahrendes 4jähriges Kind und die Mercedesfahrerin wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Neben der Feuerwehr waren noch vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die B 32 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein technischer Gutachter eingeschaltet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell