POL-SO: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Soest (ots) - Am Dienstagmorgen kam es gegen 05:25 Uhr zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Geschwister-Scholl-Straße. Als die Zeugin zur Tatzeit den Kindergarten betrat, um mit den Reinigungstätigkeiten zu beginnen, traf sie auf einen unbekannten Mann, der zuvor in das Gebäude eingedrungen war. Er war offenbar im Begriff, die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen, als er von der Zeugin überrascht wurde. Der Einbrecher hielt sich sofort einen ...

mehr