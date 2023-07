Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Biene im Pkw

Werl - Westönnen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich auf dem Heideweg ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Nissan-Fahrerin war in Richtung Westönnen unterwegs, als sie durch eine Biene in ihrem Fahrzeug abgelenkt wurde. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Nissan und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. (ja)

