Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ohne Beute geflüchtet

Welver (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegegen 17:55 Uhr zu einem versuchten Raubdelikt in einem Fachgeschäft in der Haselstraße. Ein bislang unbekannter Mann betrat zunächst das Geschäft und bat die Inhaberin um Wasser, da er angeblich Nasenbluten habe. Er hielt dabei ein rotbraunes Handtuch vor sein Gesicht. Danach verließ er den Laden wieder, um wenig später erneut das Geschäft zu betreten. Diesmal hielt er ein Messer in der Hand und verlangte die Tageseinnahmen. Nachdem die Inhaberin erwiderte, dass sie keine Einnahmen habe, flüchtete der Mann ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Der Unbekannte ist etwa 1,90 Meter groß und kann nicht näher beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 029622-91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell