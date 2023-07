Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: "Bleib fair, halte Abstand" - Kampagne startet

Bild-Infos

Download

Kreis Soest (ots)

Mit dem Slogan "Bleib fair, halte Abstand" startet die Kreispolizeibehörde Soest in in dieser Woche eine Kampagne, um auf den Abstand beim Überholen von Radfahrern aufmerksam zu machen. Ziel der Kampagne ist es, die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Radfahrern und sonstigen Fahrzeugführern zu thematisieren. Um die Kampagne auch im Straßenverkehr sichtbar zu machen, werden im Kreisgebiet Soest an unterschiedlichen Orten Plakate der Landesverkehrswacht angebracht. Parallel zu der Plakataktion beantworten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrssicherheitsberatung am Freitag, 14.07.2023, ab 10 Uhr, in Lippetal- Oestinghausen auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an einem Infostand Fragen zum Thema. In Lippstadt können sich Interessierte am heutigen Dienstag an einem Stand auf dem Marktplatz in Höhe der Marienkirche informieren. Insbesondere soll die Kampagne die motorisierten Fahrzeugführer zum Thema Abstand halten sensibilisieren. Gleichzeitig soll aber auch an die Radfahrer appelliert werden, sich durch ihr Verhalten nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Unter anderem zählt dazu die Nutzung von Radwegen oder auch die Bereitschaft, eine nachfolgende Autokolonne an einer eng bebauten Straße an geeigneter Stelle gefahrlos überholen zu lassen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell