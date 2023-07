Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Pedelec

Erwitte - Berenbrock (ots)

Am Dienstag, um 18:25 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Stiper Weg/Dunkle Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Erwitter befuhr mit seinem Pedelec die Stirper Straße in Richtung Stirpe. An der Einmündung Dunkle Straße hielt er an, um den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Daimler abbiegen zu lassen. Der 79-jährige Daimler-Fahrer beabsichtigte von der Dunklen Straße nach links auf die Stirper Straße einzubiegen. Dabei übersah er den wartenden Pedelec-Fahrer und schnitt die Kurve. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt. (ja)

