Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 313, Autobahnanschlussstelle Stockach West) Unfall beim Linksabbiegen fordert eine verletzte Person und über 40000 Euro Sachschaden

Orsingen-Nenzingen B 313, Autobahnanschlussstelle Stockach West (ots)

Eine verletzte Person und über 40000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, auf der Bundesstraße 313 an der Autobahnanschlussstelle Stockach West ereignet hat. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem VW Multivan T5 auf der B 313 von Espasingen in Richtung Stockach und wollte an der Autobahnanschlussstelle Stockach West auf die A 98 in Richtung Singen auffahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Ford Transit, dessen 27-jähriger Fahrer dem VW Bus aus Richtung Stockach entgegenkam. Infolge der Kollision touchierte der VW Bus noch einen Lastwagen, dessen Fahrer an der Anschlusstelle verkehrsbedingt wartete. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer des Transits nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in die Stockacher Klinik gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die erheblich beschädigten Fahrzeuge. Der Lastwagen blieb bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell