Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, etwa gegen 03.30 Uhr, ist ein unbekannter männlicher Täter in eine Gaststätte in der Straße Brotlaube Ecke Münzgasse eingebrochen. Hierzu schlug der Eindringling ein Fenster an der Damentoilette ein, entriegelte dieses und gelangte so in das Innere der Gaststätte. Ein Anwohner hörte den Lärm und konnte beobachten, wie eine männliche Person, etwa 40 Jahre alt mit südländischem Aussehen, sehr kurzen Haaren und einem Drei-Tage-Bart wieder aus dem eingeschlagenen Fenster herauskletterte und in Richtung Fischmarkt davonging. Der Mann trug ein rotes kurzes Hemd und eine blaue oder graue kurze Hose. Ob der Einbrecher während des kurzen Aufenthaltes in der Gaststätte etwas entwendet hat, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

