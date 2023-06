Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, den Fahrzeuglack eines schwarzen 3er BMWs zerkratzt, der auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad in der Jahnstraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand machte sich der Unbekannte an der linken Seite des Autos zu schaffen und beschädigte die hintere Fahrzeugtür sowie den hinteren Kotflügel. Dabei richtete der Täter knapp 1000 Euro Sachschaden an dem Wagen an. Die Polizei Furtwangen (Tel.: 07723 92948-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

