POL-KN: (Rottweil) Mehrere Papiertonnen in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Bereits in der Nacht vom vergangenen Freitag, 23.06., auf Samstag, 24.06., setzten unbekannte Täter mehrere Papiertonnen im Turmweg in Brand und verursachten so den Einsatz der Feuerwehr und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Gegen 23.25 Uhr gingen die Meldungen über brennende Papiertonnen im Turmweg bei der Feuerwehr ein. Noch während den ersten Löschmaßnahmen der mit mehreren Einsatzkräften ausgerückten Wehr an drei Tonnen im Bereich Turmweg 33 teilten Anwohner der Feuerwehr mit, dass auf der Wendeplattform im Bereich Turmweg 58 - 60 zwei weitere Tonnen brennen würden. Auch diese wurden von der Feuerwehr gelöscht, sodass insgesamt fünf Papiertonnen durch Unbekannte in Brand gesteckt wurden. Obwohl die eintreffende Polizei nach dem Brand mehrere Personen, darunter auch Jugendliche, im Bereich um den Turmweg kontrollierte, konnte kein Täter ermittelt werden. Nun bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Personen, die zu den Bränden der Papiertonnen im Turmweg zu Beginn des vergangenen Wochenendes Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

