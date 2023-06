Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall fordert 20000 Euro Blechschaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 20000 Euro Blechschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der am Mittwochnachmittag an der abknickenden Vorfahrtstraße im Bereich der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße auf die Erzbergerstraße beim Bahnhof Schwenningen passiert ist. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Chevrolet Matiz von der "Alte(n) Herdstraße" kommend auf der Erzbergerstraße und wollte den Einmündungsbereich mit der abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus in Richtung Keplerstraße überqueren und somit die Vorfahrtstraße verlassen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fiat Punto, dessen 46-jähriger Fahrer dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtstraße von der Friedrich-Ebert-Straße nach links auf die Erzbergerstraße in Richtung "Alte(n) Herdstraße" folgen wollte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

