POL-KN: (VS-Weilersbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim "heißen" Unkraut vernichten Gartenhecke in Brand gesteckt

VS-Weilersbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Wegen einer brennenden Gartenhecke ist es am Mittwochnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße "Im Hasenwald" gekommen. Ein 63-jähriger Anwohner war gegen 14 Uhr damit beschäftigt, Unkraut auf dem Grundstück mit einem Gasbrenner zu entfernen. Hierbei setzte der Mann versehentlich eine angrenzende Gartenhecke in Brand. Die Feuerwehr Weilersbach rückte daraufhin mit einem Fahrzeug und neun Mann zu dem gemeldeten Heckenbrand aus und brachte diesen schnell wieder unter Kontrolle. Die entstandene Hitzewirkung während des Heckenbrandes die Frontstoßstange eines geparkten Autos und ein Fenster einer angrenzenden Garage in Mitleidenschaft. Insgesamt entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Personen blieben unverletzt.

