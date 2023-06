POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Motor-Roller gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmittag an der Einmündung der Straße "Am Heidenbühl" auf die Worblinger Straße von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Gegen 12 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit einem Opel Corsa von der Straße "Am Heidenbühl" nach rechts auf die Worblinger Straße abbiegen. Hierbei kam es ...

mehr