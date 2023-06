Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer zusammengestoßen

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Zusammenstoß eines Pedelec-Fahrers mit einem Mountainbike-Fahrer am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Koloniestraße auf die Friedinger Straße hat sich der 57-jährige Fahrer des Pedelecs leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 15.20 Uhr fuhr der 57-Jährige auf dem Radweg entlang der Friedinger Straße. An der Einmündung der Koloniestraße kam es dann zur Kollision mit dem 15-jährigen Mountainbiker, der sich von rechts und somit bevorrechtigt auf der Koloniestraße der Einmündung genähert hatte. Nach dem Zusammenprall kamen beide Radfahrer zu Fall, wobei sich der 57-Jährige mehrere Prellungen zuzog. An beiden Rädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

