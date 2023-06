Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 47-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrad-Rollers hat sich bei einem Sturz am Mittwochmittag im Bereich der Kreuzung Wiesenstraße und "Am Landenbach" Verletzungen an einer Schulter zugezogen und ist in die Rottweiler Klinik gebracht worden. Der Mann fuhr kurz vor 13 Uhr mit einem Roller der Marke Baotian auf der Wiesenstraße in Richtung der genannten Kreuzung. Als sich ein Auto auf der bevorrechtigten Straße "Am Landenbach" der Kreuzung näherte, übersteuerte der Roller-Fahrer im Zuge eines Fahrfehlers und stürzte auf die Fahrbahn, ohne dass es zu einem Kontakt mit dem Auto kam. Hierbei zog sich der Zweirad-Fahrer Verletzungen an der linken Schulter zu. Die nach der Verständigung eingetroffenen Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen zur ärztlichen Behandlung in die Rottweiler Klinik. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

