Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Firma (27./28.06.2023)

Aach (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch versucht, in eine Firma in der Straße "Im Aachtal" einzubrechen. Der Unbekannte schlug ein Fenster des neben der Eingangstür gelegenen Rolltors der Firma für Fenster, Türen und Tore ein und versuchte sich so Zutritt zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Personen, die im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 07.35 Uhr Verdächtiges im Bereich des Geschäfts beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, in Verbindung zu setzen.

