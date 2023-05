Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sitzbank in Oberkochen angezündet, Unfall bei Unterschneidheim

Aalen (ots)

Oberkochen: Sitzbank angezündet

Gegen 00:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer im Bereich des Wanderparkplatzes am Schwarzen Kocher gemeldet. Es stellte sich heraus, dass eine Sitzbank angezündet worden war. Die Bank konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 erbeten.

Unterschneidheim: Kradfahrerin leicht verletzt

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad die L2221 von Unterschneidheim kommend in Fahrtrichtung Tannhausen. In einer Linkskurve kann sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sei einen Leitpfosten und ein weiteres Verkehrszeichen. An den Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Der Schaden an ihrem Krad wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell