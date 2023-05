Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Maistreiche führen zu Schäden in Frankenhardt und Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Frankenhardt/Waldbuch: Maibaum umgesägt

Möglicherweise waren in der Nacht zum 1. Mai in Waldbuch Wiederholungstäter unterwegs. Wie bereits im vergangenen Jahr wurde der dortige Maibaum abgesägt. Dabei entstand auch Sachschaden an einem Rosenbogen eines Anliegergrundstücks.

Schwäbisch Hall: Historische Bücke durch politischen Maischerz beschädigt

In der Nacht zum 1. Mai brachten bislang Unbekannte einen Propeller mit ca. 1,5 Meter Durchmesser am First des Sulferstegs in Schwäbisch Hall an. Durch die Verschraubung in den Holzbalken des historischen Bauwerks entstand nach derzeitigem Kenntnisstand ein geringer Sachschaden. Außerdem wurde eine Stoffpuppe als Modell eines getöteten Schwarzstorchs angebracht. Auf Grund mehrerer Aufkleber, die in der Umgebung angebracht waren, ist darauf zu schließen, dass die Unbekannten gegen die Errichtung weiterer Windräder demonstrieren wollten. Da kein Verantwortlicher ausgemacht werden konnte, wurde der Propeller durch den Bauhof der Stadt Schwäbisch Hall abmontiert.

