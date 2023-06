Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmittag an der Einmündung der Straße "Am Heidenbühl" auf die Worblinger Straße von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Gegen 12 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit einem Opel Corsa von der Straße "Am Heidenbühl" nach rechts auf die Worblinger Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg entlang der Worblinger Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Stadtmitte Singen unterwegs war. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Mann zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

