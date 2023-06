Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) BMW-Fahrerin verursacht Unfall des Gegenverkehrs und fährt davon - Polizei bittet um Hinweise

Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend hat eine BMW Fahrerin auf der Friedrichstraße einen Unfall eines entgegenkommenden Autos verursacht und ist dann ohne anzuhalten weiter in Richtung Hammereisenbach gefahren. Die Frau fuhr gegen 20.20 Uhr mit einem BMW auf der Friedrichstraße durch Vöhrenbach in Richtung Hammereisenbach. Etwa auf Höhe Friedrichstraße 12 scherte die BMW-Fahrerin nach links auf den Gegenfahrstreifen aus, um an drei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen entgegenkommenden VW Arteon eines 35-jährigen Autofahrers. Um eine Kollision mit dem auf seiner Seite entgegenkommenden BMW zu verhindern, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und beschädigte dabei den Front- und Seitenschweller seinen Wagen am Bordstein des Fahrbahnrandes. Trotz des Unfalls mit rund 1000 Euro Sachschaden am VW und vom Fahrer des VWs gegebenen Hupzeichen setzte die BMW-Fahrerin ihre Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Hammereisenbach fort. Die Polizei St. Georgen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um nähere Hinweise zu dem BMW oder dessen Fahrerin. Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, in Verbindung zu setzen.

