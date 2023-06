Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Fenster am Gemeindekinderhaus in der Gartenstraße absichtlich beschädigt

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von vergangenem Sonntag bis Dienstagabend hat ein unbekannter Täter ein Fenster an dem Gemeindekinderhaus in der Gartenstraße absichtlich beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte der Unbekannte ein Penissymbol sowie unschöne Worte in die Scheibe des Fensters und verursachte so mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei Steißlingen (Tel.: 07738 97014) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

