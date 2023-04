LPI-G: Polizeieinsatz wegen brennender Wohnung

Greiz (ots) - 2,53 Promille zeigte das Messgerät am gestrigen Montag (17.04.2023), gegen 23:00 Uhr, bei einem 39-jährigen VW Fahrer. Er war in der Oßwaldstraße in eine Verkehrskontrolle geraten und konnte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK) Rückfragen bitte an: ...

mehr