POL-FL: Pellworm: Eier von Graugänsen gegen Schutzstation geworfen

Sörup (ots) - Die seit Mittwochnachmittag (19.04.23) vermisste 29 Jahre alte Frau aus Sörup wurde am Donnerstagnachmittag wohlbehalten im Raum Sörup angetroffen. Es wird um Löschung der persönlichen Daten und des Fotos in den Medien gebeten. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe! Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 Flensburg Christian Kartheus Telefon: 0461/484-2011 E-Mail: ...

