Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg: 29. Symposium der Polizeipuppenspieler und Polizeipuppenspielerinnen am 12. Mai - Einladung für Medienvertreter

Glücksburg (ots)

Vom 12. - 15. Mai 2023 findet in Glücksburg das 29. Symposium der Polizeipuppenspielerinnen und Polizeipuppenspieler statt. Das Symposium wird veranstaltet vom Verein zur Förderung der Methode Puppenspiel in der Kriminal- und Verkehrsprävention e. V. (VPKV e. V.). An diesem Bundeskongress nehmen u. a. Mitarbeitende von Polizeipuppenbühnen aus dem gesamten Bundesgebiet teil.

Medienvertreter sind zur Eröffnungsveranstaltung am 12. Mai herzlich eingeladen.

Einladung zum Eröffnungstag:

12. Mai, 10:00 Uhr,

Aula der Grundschule Glücksburg, Schulweg 1, 24960 Glücksburg

Landesweites Puppenspiel zur Verkehrsunfallprävention der Puppenbühne der Polizeidirektion Flensburg: "Die Kantsteinhelden"

Zur Vorstellung sind die Kinder der evangelischen Kindertagestätte in der Petersenallee und der DRK-Kita Ulstruper Weg eingeladen.

Im Anschluss stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Puppenbühnen (Polizeidirektionen Neumünster, Ratzeburg und Flensburg) das landesweite Konzept "Die Kantsteinhelden" vor und die Vorsitzende des Vereins VKPV e.V., Frau Kerstin Hassel, geht näher auf die Methode Puppenspiel in der Kriminal- und Verkehrsprävention ein.

Offizielle Eröffnungsveranstaltung:

in der Aula der Grundschule Glücksburg, Schulweg 1, 24960 Glücksburg

16:00 Uhr - Begrüßung durch Kerstin Hassel, Vorsitzende des VPKV e.V.

16:10 Uhr - Grußwort der Innenministerin des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Sabine Sütterlin-Waack

16:20 Uhr - Grußwort des Leiters der Polizeidirektion Flensburg, Leitender Polizeidirektor Olaf Schulz

16:30 Uhr - Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Flensburg, Dr. Fabian Geyer

17:00 Uhr - Empfang mit kleinen Speisen und Getränken im Foyer der Aula

18:00 Uhr - Tandera / Theater mit Figuren (Oldenburg) zeigt "Das Familienalbum", ein Präventionsstück zum Thema "sexueller Missbrauch", geeignet für Grundschülerinnen und Grundschüler

Weiter Details zum Programm, zum Ablauf des Symposiums und zu Hintergrundinformationen können der angefügten Presseinformationsmappe entnommen werden.

Um eine formlose Anmeldung zur Veranstaltung wird gebeten. Ihr Ansprechpartner von der Polizeipuppenbühne der Polizeidirektion Flensburg ist:

Stephan Jelkmann

Tel.: 0461 - 484 2146

Mail: sg14.puppenbuehne.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Er steht Ihnen auch für allgemeine Fragen zur Veranstaltung zur Verfügung.

Ansprechpartnerinnen des VPKV e. V. sind:

Kerstin Hassel, Vorsitzende

Susanne Lantz, Geschäftsführerin

Mail: info@vpkv.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell