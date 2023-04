Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Polizei ermittelt zwei tatverdächtige Jugendliche nach Raubüberfall auf Elektronikmarkt

Schleswig (ots)

Nach intensiven Ermittlungen und einer breit angelegten Öffentlichkeitsfahndung der Kriminalpolizei Schleswig nach einem Raubüberfall zum Nachteil eines Elektronikmarkts im Schleswiger Gewerbegebiet St. Jürgen am 21.03.23, konnten am Mittwoch (12.04.23) zwei dringend tatverdächtige 15 und 17-jährige Jugendliche in Schleswig und im Kreisgebiet Schleswig-Flensburg vorläufig festgenommen werden. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt drei Wohnobjekte in den Nachmittags- und Abendstunden durchsucht. Die Anordnungen hierzu wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg durch den Ermittlungsrichter des Amtsgericht Flensburg erlassen. Bei den Dursuchungen wurden Beweismittel sichergestellt. Die Jugendlichen sind der Polizei bekannt. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden beide nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in den späten Abendstunden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

