Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husby - Verfassungswidrige Graffitischmierereien, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Husby (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag (01.04.2023) bis Montag (03.04.2023) in Husby auf verschiedenen Flächen (Außenwand eines Supermarktes, Spielerkabine auf Fußballplatz, Bretterwand der Skateranlage, Stromkästen und Fahrkartenautomat am Bahnhof) u.a. verfassungswidrige Botschaften hinterlassen. Der oder die Täter verwendeten schwarze und weiße Sprühfarbe. Aufgesprüht wurden u.a. Hakenkreuze sowie die Zahl 187 (der Paragraph 187 steht im kalifornischen Strafgesetzbuch für Mord und wird international von versch. Gangs genutzt. In Deutschland hat die Zahl mit der Musikgruppe 187 Strassenbande aus Hamburg größere Bekanntheit erlangt) und das "Tag" (Signatur des Sprühers) T.M 38. Die Zahl, die Hakenkreuze und das Tag wurden häufiger in unmittelbarer Nähe zueinander aufgesprüht. Da sich die Farben nicht einfach abwaschen lassen, muss für die Reinigung der Flächen wohl eine Spezialfirma hinzugezogen werden.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat an dem besagten Wochenende Personen beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung gebracht werden können? Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

