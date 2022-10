Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Fast 2000 Euro auf unbekanntes Konto überwiesen - Angebliche Tochter bittet per WhatsApp um Überweisung ++ Lüchow - Zusammenstoß mit Traktor - Verursacher fährt weiter ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 20.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Baustaubsauger in unbeobachtetem Moment entwendet - Hinweise

Am 19.10 zwischen 11:30 und 11:50 Uhr entwendeten Unbekannte einen kurzzeitig abgestellten Baustaubsauger aus der Straße Kleverstücke. Der Staubsauger der Marke Nilfisk in blau/schwarz stand kurzzeitig neben einem Firmenwagen und war gut 20 Minuten unbeaufsichtigt dort abgestellt worden. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Laptop und Kamera aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht - Hinweise der Polizei

Die Scheibe eines schwarzen Pkw BMW schlugen Unbekannte am 19.10 zwischen 17:30 und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz Hinter der Sülzmauer ein. Aus dem Pkw wurden unter anderem eine Aktentasche und ein Laptop entwendet. Mit dem Diebesgut flüchtete der Täter unerkannt. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

Bei einem weiteren an selber Örtlichkeit abgestellten Pkw Opel Astra wurden ebenfalls, vermutlich im gleichen Tatzeitraum, mehrere Taschen entwendet. Das Fahrzeug wurde auf bisher unbekannte Weise geöffnet und unter anderem eine Tasche mit einer Kamera und Objektiven entwendet. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei über 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Hinweise ihrer Polizei:

Gelegenheit macht Diebe - Ihr Auto ist kein Tresor! - Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie insbesondere bei einem Funkschlüssel darauf, ob alles tatsächlich verschlossen ist - Lassen Sie keine Wertsachen (Handy, Laptop oder Kamera) oder Bargeld (Geldbörse) sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Nehmen Sie die Gegenstände stets mit. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Ansonsten besteht zudem die Gefahr eines Wohnungseinbruches. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Sollten Sie Opfer eines Autoaufbruchs geworden sein, bitte verständigen Sie umgehend ihre örtliche Polizei. Verändern Sie nach Möglichkeit nichts am Fahrzeug. Damit stellen Sie sicher, dass eventuelle Spuren erhalten bleiben.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Fast 2000 Euro auf unbekanntes Konto überwiesen - Angebliche Tochter bittet per WhatsApp um Überweisung - Hinweise

Zu einem erneuten WhatsApp-Betrug kam es am 19.10. zum Nachteil einer 59-Jährigen. Die Dame erhielt via WhatsApp eine Nachricht einer unbekannten Nummer. Der Versender der Nachricht gab sich als Tochter der Frau aus und täuschte eine Notsituation vor. Die 59-Jährige überwies daraufhin einen Betrag von fast 2000 Euro auf ein fremdes Konto. Erst im Nachgang erkannte die Dame den Betrug und wandte sich an die Polizei.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Sollten Sie Opfer eines Betruges geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Lüneburg - Vandalismus in der Turnhalle - Hinweise

In der Nacht vom 18.10. auf den 19.10. begaben sich Unbekannte auf bislang unbekanntem Weg in eine Turnhalle in der Lübecker Straße. Innerhalb der Turnhalle wurde vermutlich geraucht und diverse Papiertücher und Desinfektionsmittel verteilt. Diese wurden in der Folge vermutlich in Brand gesetzt. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Handorf - Versuchter Einbruch in Grundschule - Hinweise

Im Zeitraum vom 18.10. bis 20.10. versuchten Unbekannte in eine Grundschule in der Hauptstraße einzubrechen. An Fenstern und Türen konnten Hebelmarken festgestellt werden, sodass ein geringer Sachschaden entstand. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Ein Eindringen in die Schule hat nach ersten Erkenntnissen nicht stattgefunden.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Diesel abgezapft - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 19.10. auf den 20.10. zapften Unbekannten mehrere hundert Liter Diesel aus drei geparkten Lkw in der Otto-Brenner-Straße ab. Diese standen geparkt auf einem Parkstreifen. Vermutlich wurden gut 1000 Liter Diesel entwendet. Hierfür wurden die Tankdeckelschlösser aufgebrochen. Der Sachschaden liegt bei über 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Brennendes Toilettenhäuschen - Hinweise

Am frühen Morgen des 20.10. geriet ein mobiles Toilettenhäuschen in der Ringstraße in Brand und wurde dadurch erheblich beschädigt. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde der Brand gegen 06:30 Uhr gelöscht. Der Brand entstand vermutlich durch ein in Brand setzen des darin befindlichen Toilettenpapiers. Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Der Sachschaden liegt bei 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow, OT. Güstritz - Gedenktafel bei Unfall beschädigt - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es vermutlich in der vergangenen Woche im Bereich der Ziegeleistraße, einem Ortsverbindungsweg zwischen Güstritz und Jabel. Eine am Straßenrand stehende Gedenktafel wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Abbiegen oder ggf. beim Wenden beschädigt. In der Folge flüchtete der Verursacher unerkannt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Zusammenstoß mit Traktor - Verursacher fährt weiter - Hinweise

Zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr kam es am 19.10. gegen 18:20 Uhr auf der Bundesstraße 493. Ein unbekannter Fahrer eines Traktors mit einem Kartoffelroder befuhr die B493 von Lüchow kommend in Richtung Woltersdorf. In Höhe eines Geschwindigkeitsschildes schwenkte der Kartoffelroder auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen darauf befindlichen Pkw VW Caddy. Der Fahrer des Traktors fuhr unerlaubt weiter. Am Caddy entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lemgow, OT. Puttball - Verdacht des Betruges - Handwerker fordern horrenden Geldbetrag - Hinweise der Polizei

In den vergangenen Tagen reparierten Handwerker eine Dachrinne eines 76-Jährigen in Puttball. Vor Ausführung der Arbeiten wurde sich auf einen Gesamtpreis von 200 Euro geeinigt. Nach Ausführung der Arbeiten wurden dann durch mehrere Handwerker über 8000 Euro gefordert. Den geforderten Betrag zahlte der Senior zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt aktuell gegen drei Männer im Alter von 23, 47 und 61 Jahren aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des Betruges bzw. Wucher.

Hintergrund:

Parallel warnt die Polizei seit geraumer Zeit vor dubiosen Handwerksangeboten. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder reisende Handwerker größtenteils im ländlichen Gebiet unterwegs waren und ihre Arbeiten (u.a. Dacharbeiten und -Klempnerei, Terrassen- und Steinreinigungsarbeiten, Betonarbeiten, etc.) spontan vor Ort "über den Gartenzaun" für einen Schnäppchenpreis angeboten haben, tauchten in verschiedenen regionalen Zeitungen in den letzten Tagen und Wochen Hochglanzprospekte bzw. -flyer unterschiedlicher Firmen für Gebäude-, Stein- und Terrassenreinigungsarbeiten auf. Überprüfungen der Kontaktdaten und -adressen ergaben, dass diese Firmen zum Teil unter den angebenden Adressen nicht existent/gemeldet sind. Im Frühjahr und Sommer, aber auch im Herbst ist Gartenzeit. Da trifft es sich gut, freundliche Herren und Damen sprechen einen am Gartenzaun an, ob man nicht für ein vermeintlich kleines Geld den Garten mal eben auf Vordermann bringen kann. Das Angebot klingt verlockend, nur für wenige hundert Euro wird alles erledigt. Auf einem Notizzettel steht etwas von Gartenarbeiten und dass man Geld erhalten habe für den Auftrag. Keine Firmenanschrift, keine Bankverbindung, keine Verantwortlichkeiten, macht nix, muss ja schnell gehen! Ruck zuck wird der Pritschenwagen, das Kennzeichen stammt nicht aus der Region und ein Firmenlogo fehlt auch, entladen und es geht überfallartig ans Werk an allen Ecken/Rundungen des Gartens. Doch plötzlich werden die Arbeiten beendet, weil angeblich Material fehlen würde, was noch geholt werden müsste. Alles wird eingeladen, auch die eigenen Gartengeräte des Auftraggebers und die Truppe kommt nicht wieder. Geld weg, Gartengeräte weg und der Garten gleicht einer Baustelle! Hinter auf den ersten Blick möglichen Schnäppchen verbergen sich oftmals Kostenfallen, so dass die Polizei rät, sensibel entsprechende Firmen und Angebote genau zu prüfen und mit möglichen Angeboten von Handwerksfirmen aus der Region mit gutem "Leumund" zu vergleichen.

Achtung Eigenheimbesitzer - Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden oftmals nicht beendet bzw. unsachgemäß ausgeführt. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus!

Parallel rät die Polizei:

- Machen Sie keine Haustür/Gartenpfortengeschäfte - Lassen Sie sich ein genaues schriftliches Angebot gebeten - Holen Sie sich Vergleichsangebote - Leisten Sie niemals Vorkasse vor Ort oder legen Geld für

Materialien aus

- Notieren Sie sich die Personalien des Anbieters und des

mitgeführten Kraftfahrtzeuges Bei Auftreten entsprechender "dubioser reisender Handwerker" wenden Sie sich gerne an die Polizei - Notfall unter 110.

Lüchow - Auffahrunfall auf der Bundesstraße 248 - Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 20.10. gegen 08:20 Uhr auf der B248. Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die B248 aus Küsten kommend in Richtung Lüchow. Vermutlich aufgrund von Sonneneinstrahlung musste der Fahrer seine Sonnenblende herunterklappen und übersah eine vor ihm fahrende 30-Jährige mit ihrem Pkw Skoda, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw Skoda wurde daraufhin auf einen weiteren Pkw Mercedes Sprinter geschoben. Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen beteiligten Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 14.000 Euro.

Göhrde - Senior kommt mit Pkw von Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw VW Transporters befuhr am Morgen des 20.10. gegen 07:30 Uhr die Kreisstraße 8 in Richtung Metzingen. Nach ersten Erkenntnissen kreuzte ein Reh die Fahrbahn, der 74-Jährige versuchte auszuweichen und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er zwei Bäume und kam auf einem Radweg zum Stehen. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden von 30.000 Euro. Da es im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Beeinflussung im Hinblick auf Alkohol und Medikamente gab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen

Uelzen - E-Scooter entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 18.10. und dem 19.10. entwendeten Unbekannte einen mit einem Schloss gesicherten E-Scooter aus der Lüneburger Straße. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

