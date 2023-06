Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A81, Anschlussstelle Rottweil) Reifen eines Auto-Transportanhängers auf der Autobahn in Brand geraten

Bundesautobahn A81, Anschlussstelle Rottweil (ots)

Gegen 19 Uhr ist es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz der Rottweiler Wehr an einem brennenden Transportanhänger auf der Bundesautobahn A81 auf Höhe Zimmern ob Rottweil gekommen. Zur genannten Zeit fuhr ein 59-Jähriger mit einem Auto und einem gezogenen Kfz-Transportanhänger zwischen den Autobahnanschlussstellen Oberndorf und Rottweil auf der Fahrt über die A81 in Richtung Süden. Auf dem Transportanhänger befand sich ein noch nicht zugelassener und neuwertiger VW Bus des Typs T6. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Rottweil geriet ein Reifen des Transportanhängers in Brand. Der 59-Jährige konnte das Gespann anhalten und den geladenen VW Bus noch rechtzeitig vom Anhänger herunterfahren, bevor dieser Schaden nahm. Die mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr Rottweil löschte den Brand des Anhängers, welcher anschließend abgeschleppt werden musste. Der beim Brand am Hänger entstandene Schaden steht noch nicht fest. Den Abtransport des nicht zugelassenen VW Busses übernahm ein vom Fahrer angefordertes Unternehmen.

