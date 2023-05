Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrerseite zerkratzt + BMW aufgebrochen + Diebe auf dem Campingplatz + Tür hält Einbruchsversuchen stand

Friedberg (ots)

Bad Nauheim-Steinfurth: Fahrerseite zerkratzt

Einen 500 Euro teuren Schaden verursachten Unbekannte zwischen Dienstagabend (16.05.2023) und Mittwochmorgen (17.05.2023) an einem grünen Civic. Der Honda stand in diesem Zeitraum in der Steinfurther Hauptstraße, als die Vandalen die Fahrerseite des Pkws zerkratzen. Hinweise zu den Unbekannten, die ihr Unwesen zwischen 19:00 Uhr und 08:45 Uhr trieben, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim - BMW aufgebrochen

In der Bahnhofsallee machten sich Diebe an deinem blauen BMW zu schaffen. Sie schlugen die Scheibe der Fahrerseite ein und griffen in den 328i. Aus diesem stahlen sie Kleingeld und Zigaretten. Die Unbekannten beschädigten zudem die hintere Tür der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Wem sind zwischen Dienstagabend (16.05.2023), 19:00 Uhr und Donnerstag (18.05.2023), 11:00 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Gedern- Dieb auf dem Campingplatz

Zwischen Mittwoch (17.05.2023) und Donnerstag (18.05.2023) stahl ein Unbekannter das Bargeld mehrerer Personen auf dem Gederner Campingplatz. Er bediente sich aus Geldbörsen, die in Wohnanhängern, Zelten oder Autos lagen. Bisher meldeten sich zwölf Geschädigte bei der Polizei. Der Schaden wird mit rund 2.500 Euro beziffert. Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die auf dem Platz am Gederner See beobachtet wurden, erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 9648-0.

Karben - Groß-Karben: Tür hält Einbruchsversuchen stand

Unbekannte versuchten zwischen Dienstagabend (16.05.2023), 22:00 Uhr und Mittwochmorgen (17.052023), 07:50 Uhr die Eingangstür zum Vereinsheim im August-Buß-Weg aufzubrechen. Die Metalltür hielt den Versuchen stand, so dass die Unbekannten von ihrem Versuch abließen und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

