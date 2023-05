Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ergänzung zu Friedberg: Steinewerfer an der B3 bei Ockstadt

Polizei sucht Zeugen!

Friedberg (ots)

Bei der zuvor übersandten Meldung fehlte die Tatzeit. Anbei der aktualisierte Meldungstext:

Am Dienstag hat gegen 12.25 Uhr eine bislang unbekannte Person einen Pflasterstein von der über die B3 führenden Brücke zwischen Ockstadt und Friedberg geworfen, der einen fahrenden Lastwagen traf. Bei dem Steinewerfer soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine jugendliche Person im Alter von etwa 15 bis 16 Jahren handeln. Diese soll ein rötlich-schwarzes Fahrrad und einen Rucksack bei sich gehabt und einen Fahrradhelm sowie eine neongelbe bzw. neongrüne Warnweste über langärmeliger, dunkler Kleidung getragen haben. Zeugenangaben zufolge fuhr die Person anschließend in Richtung Ockstadt davon. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010: Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen? Haben andere Zeugen die genannte Tat beobachtet? Gibt es weitere Geschädigte?

