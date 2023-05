Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kripo ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung - Tatverdächtigen festgenommen + Nach Unfall auf L3193

Autofahrer im Krankenhaus verstorben + Kupferdiebstahl + 13-Jähriger Rollerfahrer stürzt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 16.05.2023:

+++

Ober-Mörlen: Kripo ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung - Tatverdächtigen festgenommen

In der Nacht zu Dienstag (16.05.) brannte in der Usinger Straße in Langenhain-Ziegenberg auf dem Gelände einer Autowerkstatt ein roter PKW. Das Feuer griff auf ein weiteres abgestelltes Auto sowie einen Pferdeanhänger über. Auch das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehrkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf dieses rechtzeitig verhindern. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro. Nach erfolgter Brandursachenermittlung der Wetterauer Kriminalpolizei stand fest, dass hier eine vorsätzliche Entzündung stattgefunden haben musste. Im Rahmen weiterer Ermittlungen nahmen Kriminalbeamte am frühen Dienstagnachmittag im Hochtaunuskreis einen aus dem Main-Taunus-Kreis stammenden 53-Jährigen vorläufig fest. Dieser steht im Verdacht das rote Auto in der Nacht in Brand gesetzt zu haben.

+++

Büdingen: Nach Unfall auf L3193 / Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Am Freitagnachmittag (12.05.) kam es auf der Landstraße zwischen Lorbach und Altwiedermus zu einem Alleinunfall eines 76-jährigen Mercedesfahrers aus dem Main-Kinzig-Kreis. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Senior gegen 14.50 Uhr in Höhe der Ortseinfahrt von Diebach am Haag in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, touchierte eine Schutzplanke sowie ein Verkehrsschild und geriet in den dortigen Straßengraben. Feuerwehrleute befreiten den Fahrzeugführer aus dem beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Wie die mittelhessische Polizei inzwischen erfuhr, verstarb der 76-Jährige dort am frühen Samstagmorgen (13.05.). Warum es am Freitagnachmittag zum Unfall gekommen war ist aktuell nicht bekannt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

+++

Karben: Kupferdiebstahl

Kupferkabel im Wert von knapp 5.000 Euro haben Diebe zwischen Montagabend (18 Uhr) und dem frühen Dienstagmorgen (7.30 Uhr) von einer Baustelle in Höhe des Umspannwerkes an der B521 gestohlen. Um sich Zutritt auf das Gelände zu verschaffen, beschädigten die Unbekannten einen dortigen Zaun. Aufgrund des Eigengewichts des Stehlgutes muss für dessen Abtransport ein mitgebrachtes Fahrzeuge genutzt worden sein. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

+++

Wöllstadt: 13-Jähriger Rollerfahrer stürzt

Nachdem ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer am Sonntagnachmittag (14.05.) in der Eisenbahnstraße / Ecke Frankfurter Straße zu Fall kam und Verletzungen erlitt, ermittelt die Friedberger Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von Unfallort. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Junge gegen 13.40 Uhr entlang der Eisenbahnstraße unterwegs gewesen sein. Im Kreuzungsbereich soll dann ein weißer BMW gegen das Elektrokleinstfahrzeug, auf jenem der Junge unterwegs war, touchiert haben, der darauf stürzte und Hautabschürfungen an den Knien erlitt. Der weiße BMW, zu dem aktuell keine weitere Beschreibung vorliegt, soll daraufhin davongefahren sein. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+++

