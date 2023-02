Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel beschädigt und abgehauen

Northeim (ots)

Northeim, Wallstraße, Sonntag, 19.02.2023, 18.00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 09.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Im Zeitraum vom Sonntag ca. 18.00 Uhr bis Montag 09.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wallstraße in Northeim.

Der 64-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Sonntagabend ordnungsgemäß abgestellt. Als er sein Fahrzeug am Montagmorgen wieder in Betrieb nehmen wollte, fiel ihm ein Unfallschaden am linken Außenspiegel seines Pkw VW auf.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens und verließ den Unfallort unerlaubt.

Der Schaden am Pkw VW wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell