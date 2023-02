Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht beim Wenden

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Wieseleck 1, Montag, den 20.02.2023, zwischen 14:50 Uhr und 17:40 Uhr.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß an o. g. Örtlichkeit vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen die Vorhängekette vor der Grundstückseinfahrt. Dadurch entstand an der Vorhängekette und dem dazugehörigen Pfosten ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu Unfallverursacher und Unfallgeschehen zu geben und dieses dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim (Tel: 05382-919200) zu melden. (mic)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell