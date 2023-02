Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomaten

Bad Gandersheim (ots)

8Me)37589 Kalefeld, OT Westerhof, Untere Teichstr. 10. Zeitraum: Montag, 20.02.2023, 02:35 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich am genannten Ort an dem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen. Es wurde versucht, diesen gewaltsam aufzubrechen. Tatwerkezug wurde aufgefunden und Anwohner aus Westerhof werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Vermutlich wurden die /der Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. Es wurden Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls eingeleitet. Der am Zigarettenautomaten angerichtete Sachschaden wurde auf 500.-Euro geschätzt.

