Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Sattelauflieger eines Lastwagens löst sich aus Verankerung und beschädigt Fahrbahnbelag

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Beim Befahren des Kreisverkehrs Dillstraße und Winterspürer Straße hat sich am Donnerstagvormittag aus bislang unbekannten Gründen der Sattelauflieger eines Sattelzug-Lastwagens aus der Verankerung gelöst. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr kurz nach 08 Uhr von Winterspüren kommend in den Kreisverkehr ein, als sich der Sattelauflieger aus der Kupplung löste und beim Absinken die Fahrbahndecke beschädigte. Möglicherweise lag ein technischer Defekt an der Verbindungskupplung oder auch ein Bedienfehler beim Ankuppeln des Aufliegers vor. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. In welchem Umfang die Fahrbahndecke und der Sattelauflieger beschädigt wurden, steht noch nicht fest. Der Sattelauflieger musste anschließend von einem zweiten Sattelzug-Lastwagen angekuppelt und von der Unfallstelle entfernt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell