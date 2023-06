Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Metallspäne-Container in Brand geraten

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach dem Brand in einem Metallspäne-Container eines metallverarbeitenden Betriebes ist es am Donnerstagvormittag in der Straße "Kleine Breite" zu einem Einsatz der Geisinger Feuerwehr gekommen. Aus bislang nicht bekannten Gründen entzündeten sich gegen 08.45 Uhr im Container aufbewahrte Metallspäne und Metallstaub. Die nach der Verständigung mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückende Geisinger Wehr konnte den Container-Brand schnell löschen. An diesem entstand durch das Feuer kein Schaden. Möglicherweise hatte eine achtlos im Container entsorgte und noch nicht vollständig erloschene Zigarettenkippe den Brand ausgelöst.

