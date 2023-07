Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher überrascht

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 05:25 Uhr zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Geschwister-Scholl-Straße. Als die Zeugin zur Tatzeit den Kindergarten betrat, um mit den Reinigungstätigkeiten zu beginnen, traf sie auf einen unbekannten Mann, der zuvor in das Gebäude eingedrungen war. Er war offenbar im Begriff, die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen, als er von der Zeugin überrascht wurde. Der Einbrecher hielt sich sofort einen aufgespannten Kinderregenschirm vor das Gesicht, um unerkannt zu bleiben. Er sagte noch, dass er der Zeugin nichts antun werde und verließ fluchtartig den Tatort. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,85 Meter groß, kräftige Statur, schwarz gekleidet. Er sprach mit einem Akzent und führte einen schwarzen Rucksack mit. Zeugen, die Hinweise zu dem verdächtigen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

