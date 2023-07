Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Unbekannte brechen Container auf

Mehrere Container einer Baustelle am Gemeindeverbindungsweg zwischen Inzigkofen und Vilsingen, parallel zur B 313, waren am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten brachen die Zugangstür eines Containers sowie die Containeraufbauten zweier Lastwagen brachial auf. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden an den Containern kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Stetten am kalten Markt

Vandalen unterwegs

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Schlosshofs hinterlassen. Die Vandalen beschädigten den Sonnenschirm eines Imbiss-Wagens, zündeten eine Holzbank an und hinterließen im Skaterpark Scherben. Der Polizeiposten Stetten ermittelt und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Hohentengen

Schmierfink unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, nachdem Ende vergangener Woche mehrere Farbschmierereien in der Bremer Straße, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hohentengen und Bremen sowie an der Grundschule Hohentengen gemeldet wurden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein 13-Jähriger für die Taten infrage kommen. Da die Ermittler nicht ausschließen können, dass der Junge seine Schmierereien mit roter und schwarzer Farbe auch an weiteren Örtlichkeiten hinterlassen hat, werden Zeugen und weitere Geschädigte gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei der Polizei zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Hans-Ruck-Straße einen abgestellten Toyota touchiert hat. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Toyota beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 150 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Illmensee

Feuerwehr und Polizei rücken zweimal wegen Bränden aus

Gleich zweimal mussten die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag ausrücken, nachdem bei landwirtschaftlichen Arbeiten jeweils ein Brand ausgebrochen ist. Zunächst fing gegen 16.15 Uhr bei Judentenberg ein Schwader mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer, das auf ein abgemähtes Strohfeld übergriff. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert. Gemeinsam mit benachbarten Landwirten löschten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren den über zwei Hektar umfassenden Flächenbrand. Ein Ersthelfer verletzte sich dabei beim Sprung von seinem Traktor leicht. Bei Drescharbeiten bei Ruschweiler geriet kurz vor 19 Uhr ein Mähdrescher mutmaßlich ebenfalls aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Durch das beherzte Eingreifen mehrerer Landwirte konnte hier ein Flächenbrand verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den brennenden Mähdrescher. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

