Friedrichshafen

Mehrere Camper bestohlen

Auf Bargeld hatte es ein unbekannter Dieb abgesehen, der sich am Samstagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 5.15 Uhr Zutritt zu mehreren Campingfahrzeugen und Zelten verschafft hat, die auf dem Stellplatz "Neue Messe" standen. Insgesamt stahl der Unbekannte etwas mehr als 1.000 Euro und flüchtete. Sachschaden entstand an den zur Tatzeit offenbar unverschlossenen Unterkünften nicht. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen.

Friedrichshafen

Motorradfahrer versucht Polizeikontrolle zu entkommen - Festnahme

Nachdem er am Montag, kurz nach Mitternacht, versucht hat, mit seinem Motorrad vor der Polizei zu flüchten, muss ein 18-Jähriger mit mehreren Anzeigen rechnen. Beamte waren im Bereich der Neulandstraße auf den Zweiradfahrer aufmerksam geworden und wollten ihn kontrollieren. Beim Erblicken des Polizeiwagens gab der 18-Jährige Gas. Er missachtete jegliche Anhaltesignale der Polizisten und brach auf seiner waghalsigen Flucht in Richtung Ailingen diverse Verkehrsregeln. Nach etwa zwei Kilometern verlor er im Bereich der "Rotach-Halle" aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Motocross-Maschine und stürzte. Nach einer Flucht zu Fuß konnten ihn die Polizisten stoppen und vorläufig festnehmen. Der Grund dafür, dass er kein gesteigertes Interesse an einer Polizeikontrolle hatte, wurde schnell klar. Der 18-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis für die Motorrad-Klasse. Darüber hinaus war das Kraftrad weder zugelassen noch versichert. Der junge Mann, der sich beim Sturz leichte Verletzungen zuzog, musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Er wird wegen mehrerer erfüllter Straftatbeständen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Wertsachen aus Auto gestohlen - Polizei bittet um Hinweise und warnt

Wertgegenstände hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, aus einem Auto gestohlen, das vor einem Wohnhaus in der Silcherstraße abgestellt war. Der Dieb verschaffte sich über die offenbar unverschlossene Beifahrertür Zugang und nahm unter anderem eine im Innenraum liegende Geldbörse samt Bargeld mit. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend, Fahrzeuge nicht unverschlossen zurückzulassen. Bieten Sie potentiellen Langfingern keine einfache Tatgelegenheit und nehmen Sie Wertgegenstände mit, anstatt diese offen im Innenraum liegen zu lassen.

Meckenbeuren

Unfallflucht auf Sportgelände - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes in der Lenbachstraße sucht die Polizei Friedrichshafen Zeugen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel Astra an der linken Seite touchiert und danach das Weite gesucht, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall

Mehrere Brüche hat sich eine 28 Jahre alte Frau zugezogen, als sie am Samstag gegen 14 Uhr bei Wiesertsweiler mit ihrem Motorrad gestürzt ist. Die Zweiradfahrerin kam alleinbeteiligt aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte sie nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik. An ihrer Maschine entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Überlingen

Pkw beim Abbiegen übersehen - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Samstag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Abigstraße. Ein 18 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr vom Kreisverkehr kommend in Richtung Yachtzentrum und wollte nach links auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Volvo eines 49-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Am Wagen des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Er war aufgrund eines Achsbruchs nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Volvo beläuft sich der Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Hagnau

Pkw mit Ziegel beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen einen geparkten VW Tiguan mit einem Ziegelstein beworfen. An dem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Hotels in der Hauptstraße stand, beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Hausfassade mit Eiern beworfen

Durch Eierbewurf haben Unbekannte am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr Sachschaden an der Fassade eines Wohnhauses in der Straße "Riffenzell" angerichtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden. Ob ein Quad oder Roller, dessen lautes Motorengeräusch von Anwohner wahrgenommen wurde, mit der Tat in Verbindung steht, ist aktuell nicht geklärt.

