POL-PDNR: Fußgänger eignete sich einen Kunststoffball an, nachdem er durch ein spielendes Kind von dem Ball getroffen wurde

Horhausen (WW) (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag kam es am Gebäude der freiwilligen Feuerwehr im Floriansweg in Horhausen (WW) zu einem Diebstahlsdelikt. Ein Junge traf beim Fußballspielen mit dem Kunststoffball einen vorbeigehenden Fußgänger am Kopf. Dieser nahm daraufhin den Ball an sich und ging davon. Der Vater des Jungen erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Polizei. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

