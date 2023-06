Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 12.06.2023 2. Altenkirchen-Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Altenkirchen (ots)

Am 10.06.2023 ereignete sich in der Quengelstraße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw fuhr auf den vor ihr haltenden Transporter auf, der Fahrer des Transporter wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell