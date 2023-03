Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: 76-Jähriger um mehrere tausend Euro betrogen

Ludwigsburg (ots)

Opfer von Betrügern ist am Mittwoch ein 76 Jahre alter Mann aus Schönaich geworden. Bislang unbekannten Täter kontaktierten den Mann bereits am Dienstag per Telefon und versprachen einen angeblichen Gewinn von mehreren zehntausend Euro. Dieser solle im Laufe des Mittwochs bei ihm vorbeigebracht werden, zur Deckung der anfallenden Kosten solle er jedoch knapp tausend Euro in Codes aus zu erwerbenden Guthabenkarten übermitteln, was er folglich am Telefon auch tat. Am Mittwoch meldeten sich die Täter erneut und erhöhten den angeblichen Gewinn auf über das Doppelte des anfänglich ausgelobten Gewinns, forderten nun jedoch weitere Codes für die anfallenden Kosten. Da der 76-Jährige beim erneuten Kauf der Guthabenkarten jedoch ein Limit bezüglich der Menge überschritt, suchte der Senior gleiche mehrere Verkaufsgeschäfte auf. Ein Verkäufer wurde hierbei misstrauisch und informierte den Mann darüber, dass er möglicherweise Opfer eines Betruges wurde und verständigte die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell