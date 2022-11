POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Fußgängerin missachtet Rotlicht - Linienbus muss stark abbremsen - eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch (ots) - Am Donnerstag wurde gegen 23.15 Uhr in der Schwetzinger Straße die Schaufensterscheibe eines Geschäfts eingeschlagen und die Alarmanlage hierdurch ausgelöst. In das Geschäft wurde in der Vergangenheit bereits des Öfteren eingebrochen. In der Froschgasse konnten Teile der Schaufensterscheibe, sowie Diebesgut aufgefunden werden. Die Gegenstände werden nun durch die Kriminaltechnik auf Spuren ...

