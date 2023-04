Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brennende Mülltonnen

Zwei Jugendliche im Verdacht

Wesel (ots)

Als ein 55-jähriger Weseler am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr nach Hause kam, entdeckte er an der Felgentreustraße zwei brennende Mülltonnen. Neben den Tonnen bemerkte er zwei Jugendliche, die beim Erblicken des Autoscheinwerfers zu Fuß in Richtung Ferdinand-Galle-Straße rannten.

Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr und die Polizei.

Als die Wehr eintraf, sah er das Duo an der Einmündung Felgentreustraße, Ecke B 58 und gab die Beschreibung der Polizei weiter, die daraufhin eine Fahndung auslöste.

Polizisten konnten dann im Bereich der Trachenbergstraße zwei 15-Jährige aus Wesel feststellen, auf die die Personenbeschreibung des 55-Jährigen passte.

Kurzerhand nahmen die Beamten die Beiden mit zur Wache.

Der Zeuge bestätigte, dass es sich bei den Jugendlichen um diejenigen handele, die er an den brennenden Mülltonnen gesehen hatte. Er hatte allerdings nicht gesehen, dass diese die Tonnen auch ansteckten.

Die 15-Jährigen erklärten, sie haben auf dem Nachhauseweg Brandgeruch wahrgenommen und seinen dorthin gelaufen, um zu schauen, was los ist.

Die jungen Weseler erwartet jetzt ein Strafverfahren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Jugendlichen kamen anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell