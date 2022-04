POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2022.

Peine (ots) - Einbruch in Gartenlaube Die Besitzer einer Kleingartenparzelle am Herzberg in Peine mussten feststellen, dass in ihre Gartenlaube eingebrochen worden ist. Im Zeitraum seit dem 23.04. ist ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang unbekanntem Weg in die Laube eingebrochen. Der Innenraum wurde ...

mehr