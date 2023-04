Moers (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr rief die Leiterin eines Kindergartens an der Straße Kastell die Polizei. Einbrecher hatten vermutlich in der Nacht eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Die Täter hatten dadurch ein Büro betreten und sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Inhalt eines Schranks war komplett auf dem ...

mehr