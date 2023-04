Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger - Sperrung der Bundesstraße 8

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 05.04.2023, gegen 17.25 Uhr, kam es in Wesel im Bereich der Einmündung Reeser Landstraße / Delogstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Dabei hatte der Fußgänger, der als Sicherungsposten für eine querende Bahn die B8 sperren wollte, die Fahrbahn. Dabei wurde der 59-jährige Mann aus Duisburg von einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wesel, die die B8 aus Wesel in Fahrtrichtung Flüren befuhr, übersehen und angefahren. Der Mann wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Erstbehandlung des Verletzten vor Ort musste die Reeser Landstraße in Richtung Flüren bis 18.15 Uhr, vollständig gesperrt werden. Dabei wurde der Verkehr durch Polizeibeamte ab- bzw. umgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell