POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 12.06.2023 2. Neitersen - Diebstahl aus Pkw

Neitersen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem Abend des 08.06.2023 und dem Morgen des 09.06.2023 kam es in der Straße Zum Acker in Neitersen zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Die Täterschaft schlug die Scheibe des geparkten Pkw ein und konnte so die Fahrzeugtür entriegeln und öffnen. Die in der Ablage der Fahrertür befindliche Geldbörse wurde entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verriegeln und keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu belassen. Sachdienliche Hinweise zum geschilderten Fall sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

