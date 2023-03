Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Papiercontainers

Wissen (Sieg) (ots)

Am Morgen des 15.03.2023 wurde die Polizeiwache Wissen durch einen Mitarbeiter des Kopernikus-Gymnasiums über einen Brand informiert. Im Verlauf der Nacht brannte ein Papiercontainer des Gymnasiums völlig aus, am Morgen konnten beim Schneeschieben lediglich die Reste des Containers festgestellt werden. Der Brand wurde in der Nacht nicht bemerkt, vermutlich hielt der Schneefall den Brand in Grenzen und überdeckte schließlich auch die Reste des Behälters. Auf einer Videoaufzeichnung konnte gegen 00.00 Uhr in der Nacht ein Flackern festgestellt werden, so dass der Brand zu dieser Zeit entstanden sein muss. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 850 Euro geschätzt, es bestand bei dem Brand keine Gefahr für die angrenzenden Gebäude. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wissen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell