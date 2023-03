POL-PDNR: Ladendieb mit Haftbefehl

Helmenzen (ots) - Am gestrigen Morgen, 15.03.23, ereignete sich auf der B8 in Höhe der Ortschaft Helmenzen ein Verkehrsunfall. Demnach kam der Fahrer eines Ford Fiesta auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne diesen zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge teilte den Vorfall der hiesigen Polizeiinspektion mit, so dass der ...

mehr